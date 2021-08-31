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В Украине объявлено штормовое предупреждение на 1 сентября

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Киев, Вторник 31 августа 2021 14:48
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 1 сентября Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября. Ливень накроет Карпаты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди будут в западных, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 1 сентября

Вместе с тем, в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине прогнозируют более сильное похолодание в западных областях.

Ранее сообщалось, что погода в Украине сильно испортится уже с первых дней сентября.

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