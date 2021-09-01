Зеленський в США та успіхи українців на Паралімпіаді в Токіо: новини за 31 серпня

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до Сполучених Штатів Америки, оголошено формат роботи шкіл та дитсадків в умовах пандемії, українці отримали 13 медалей в рамках сьомого дня Паралімпіади-2020. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 31 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський в США. Перші підсумки візиту

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 серпня, розпочав свій робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Перебуваючи у Вашингтоні, глава держави вже провів низку зустрічей та переговорів.

Перші підсумки візиту Зеленського до США - в матеріалі РБК-Україна.

Маски в школах: про які правила необхідно знати учням і вчителям з 1 вересня

З 1 вересня в Україні традиційно розпочинається новий навчальний рік. У зв'язку з чим Міністерство охорони здоров’я встановило низку правил, яких необхідно буде дотримуватись учням та викладачам для запобігання поширення COVID-19.

Зокрема, вхід до приміщень навчального закладу буде дозволено як вчителям, так і учням за умови використання захисних масок. Крім цього, батьки учнів також зможуть зайти до школи лише за наявності маски. Однак, маскового режиму діти зможуть не дотримуватись безпосередньо під час занять, але в разі пересування між приміщеннями в школі маски одягати все ж доведеться. Вийнятком є учні 1-4 класів.

Медальний залік сьомого дня Паралімпіади-2020: Україна продовжує утримувати п'яту позицію

В рамках сьомого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились 13 медалями. Серед них 3 золоті, 6 срібних та 4 бронзові. Україна продовжує утримувати п'яту позицію.

"Пора колотися". Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням співробітникам за відмову від вакцинації

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що всі працівники міської ради мають бути вакциновані. В іншому випадку їх буде звільнено.

"Пора колотися. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані!.. Даю два тижні", - написав мер Івано-Франківська на своїй сторінці в соцмережі. При цьому він наголосив, що єдиною "відмазкою" при відмові від реєстрації може бути довідка лікаря, який підтверджує протипоказання.

В Україні можуть повністю зникнути зими: названо терміни

В Україні снігові та морозні зими можуть повністю зникнути через глобальне підвищення температури. За останні роки середньорічна температура збільшилася на 1,6-1,7 градуса і якщо зростання температури буде продовжуватися і далі, то клімат істотно зміниться. Таку думку висловив глава Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

За словами головного метеоролога України, щорічно збільшується теплий літній період, а зимовий період почав скорочуватися. Це призведе до того, що через 20-25 років зима в Україні може повністю зникнути.

В Австрії українська сім'я потрапила у ДТП: загинув 6-річний хлопчик (фото)

У Нижній Австрії сталася аварія, в яку потрапила родина з України. Внаслідок ДТП загинув 6-річний українець.

Трагедія сталася у вівторок, 31 серпня, о 5:15 ранку. Родина з України - батьки, віком 42 та 34 роки, 6-річний хлопчик і його 2-річний братик їхали в автомобілі на італійській реєстрації трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Зокрема, їхній автомобіль через поломку зупинився на третій смузі шосе.

40-річний житель Нижньої Австрії, не встиг пригальмувати та на швидкості врізався в авто українців. Попри зусилля медиків, загинув 6-річний українець. Окрім того, його 2-річного брата у тяжкому стані вертольотом госпіталізували у лікарню у Відні. До лікарні у Бадені доправили батьків дітей, які також отримали травми.

В Україні оголошено штормове попередження на 1 вересня

Синоптики України оголосили штормове попередження на 1 вересня. Злива накриє Карпати. На Закарпатті та в Карпатах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також дощі будуть у західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Київській областях. Разом з тим, в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.