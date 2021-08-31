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Медальный зачет седьмого дня Паралимпиады-2020: Украина продолжает удерживать пятую позицию

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Киев, Вторник 31 августа 2021 18:52
Медальный зачет седьмого дня Паралимпиады-2020: Украина продолжает удерживать пятую позицию Фото: медальный зачет седьмого дня Паралимпиады-2020 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках седьмого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились 13 медалями. Среди них 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

Кто отметился золотой медалью:

  • Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
  • Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем;
  • Максим Коваль во время соревнований по толканию ядра.

Кто отметился серебряной медалью:

  • Оксана Ботурчук во время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров;
  • Егор Дементьев во время соревнований по велошосе с раздельным стартом;
  • Максим Веракса во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров вольным стилем;
  • Александр Яровой во время соревнований по толканию ядра;
  • Юлия Шуляр во время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров;
  • Наталья Кобзарь время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров.

Кто отметился бронзовой медалью:

  • Василий Крайник во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров комплексом;
  • Евгений Богодайко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
  • Елизавета Мерешко во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров вольным стилем;
  • Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирилл Гаращенко во время соревнований по смешанной эстафете на дистанцию 4х100 метров;

Медальный зачет седьмого дня Паралимпиады-2020: Украина продолжает удерживать пятую позициюФото: медальный зачет седьмого дня Паралимпиады-2020 (Getty Images)

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