Зеленський: США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану

Станом на зараз Україна не отримала офіційної реакції від Сполучених Штатів Америки щодо останніх пропозицій до мирного плану.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа.
За його словами, певні сигнали надходять через переговорну команду.
"Ні, я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою перемовну, переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", - зазначив Зеленський.
Президент уточнив, що вже сьогодні розпочинається активний дипломатичний день у Берліні.
"Сьогодні в нас Україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи", - додав він.
За словами глави держави, Україна налаштована на продовження діалогу з партнерами та готова обговорювати подальші кроки щодо мирного врегулювання.
Адміністрація Білого дому підготувала проєкт мирної угоди як основу для завершення війни, первинна версія якого складалася з 28 пунктів.
Після зауважень з боку України та європейських партнерів документ переглянули й скоротили приблизно до 20 пунктів.
Зеленський заявив, що Україна спільно з країнами ЄС доопрацювала власне бачення мирного врегулювання та найближчим часом передасть його США. За його словами, наразі паралельно узгоджуються три документи: рамкова угода, гарантії безпеки та план післявоєнного відновлення.
Також стало відомо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться в Берліні з європейськими лідерами та Зеленським. Захід має ключове значення в контексті прагнення Білого дому досягти миру в Україні.