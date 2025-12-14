Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану

По состоянию на сейчас Украина не получила официальной реакции от Соединенных Штатов Америки относительно последних предложений к мирному плану.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в общении с медиа.
По его словам, определенные сигналы поступают через переговорную команду.
"Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную, переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня", - отметил Зеленский.
Президент уточнил, что уже сегодня начинается активный дипломатический день в Берлине.
"Сегодня у нас Украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера Мерца и, наверное, вечером еще буду видеться с некоторыми нашими лидерами Европы", - добавил он.
По словам главы государства, Украина настроена на продолжение диалога с партнерами и готова обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.
Администрация Белого дома подготовила проект мирного соглашения как основу для завершения войны, первоначальная версия которого состояла из 28 пунктов.
После замечаний со стороны Украины и европейских партнеров документ пересмотрели и сократили примерно до 20 пунктов.
Зеленский заявил, что Украина совместно со странами ЕС доработала собственное видение мирного урегулирования и в ближайшее время передаст его США. По его словам, сейчас параллельно согласовываются три документа: рамочное соглашение, гарантии безопасности и план послевоенного восстановления.
Также стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским. Мероприятие имеет ключевое значение в контексте стремления Белого дома достичь мира в Украине.