ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о спутниковых снимках войск РФ на границе Украины: психологическое устрашение

Новина українською →
Киев, Пятница 28 января 2022 17:42
Зеленский о спутниковых снимках войск РФ на границе Украины: психологическое устрашение Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увеличение российских войск на украинской границе. Глава государства назвал спутниковые снимки психологическим устрашением и повышением ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Если вы видите только спутниковую информацию. Вы можете увидеть увеличение войск, но вы не можете оценить, это увеличение войск, запугивание, атака или запугивание", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские спецслужбы оценивают ситуацию на украинско-российской границе глубже и знают ее лучше, чем иностранные специалисты. Глава государства уточнил, что за активностью России в приграничных районах наблюдают.

"Иногда мы видим, как одевают людей, устанавливают палатки, чтобы показать, что бригады пришли на границу, а потом в этих палатках нет жизни, тихонько увезли людей. Это психологическое устрашение. Это происходит перед встречами. Они увеличивают ставки. Мы это понимаем", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в западных СМИ периодически публикуют спутниковые снимки с развернутыми на украинско-российской границе войсками РФ. Так, 20 января агентство Reuters опубликовало кадры компании Maxar Technologies с расположением российских военных.

Отметим, ранее американское издание The New York Times опубликовало карту скопления российских войск возле Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
NEWS
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований России
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований России
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники