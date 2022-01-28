Зеленський про супутникові знімки військ РФ на кордоні України: психологічне залякування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського .

"Якщо ви бачите тільки супутникову інформацію. Ви можете побачити збільшення військ, але ви не можете оцінити, це збільшення військ, залякування, атака або залякування", - сказав Зеленський.

За його словами, українські спецслужби оцінюють ситуацію на українсько-російському кордоні глибше і знають її краще за іноземних фахівців. Глава держави уточнив, що за активністю Росії у прикордонних районах спостерігають.

"Іноді ми бачимо, як одягають людей, встановлюють намети, щоб показати, що бригади прийшли на кордон, а потім у цих наметах немає життя, тихенько забрали людей. Це психологічне залякування. Це відбувається перед зустрічами. Вони збільшують ставки. Ми це розуміємо" , - наголосив Зеленський.