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Зеленський про супутникові знімки військ РФ на кордоні України: психологічне залякування

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 17:42
Зеленський про супутникові знімки військ РФ на кордоні України: психологічне залякування Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський прокоментував збільшення російських військ на українському кордоні. Глава держави назвав супутникові знімки психологічним залякуванням і підвищенням ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Якщо ви бачите тільки супутникову інформацію. Ви можете побачити збільшення військ, але ви не можете оцінити, це збільшення військ, залякування, атака або залякування", - сказав Зеленський.

За його словами, українські спецслужби оцінюють ситуацію на українсько-російському кордоні глибше і знають її краще за іноземних фахівців. Глава держави уточнив, що за активністю Росії у прикордонних районах спостерігають.

"Іноді ми бачимо, як одягають людей, встановлюють намети, щоб показати, що бригади прийшли на кордон, а потім у цих наметах немає життя, тихенько забрали людей. Це психологічне залякування. Це відбувається перед зустрічами. Вони збільшують ставки. Ми це розуміємо" , - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у західних ЗМІ періодично публікують супутникові знімки з розгорнутими на українсько-російському кордоні військами РФ. Так, 20 січня агентство Reuters опублікувало кадри компанії Maxar Technologies із розташуванням російських військових.

Зазначимо, раніше американське видання The New York Times опублікувало карту скупчення російських військ біля України.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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