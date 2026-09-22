Зеленський: Сподіваюсь на завершення війни до зими за допомогою Трампа

"Сподіваюсь, ми зможемо закінчити цю війну до зими і Трамп в цьому допоможе", - заявив Зеленський.

Своєю чергою, Трамп наголосив, що і президент України, і російський диктатор хочуть, щоб війна закінчилася.

"Настав час", - підкреслив президент США.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні настане "швидше, ніж люди собі уявляють".

Зазначимо, сьогодні після прибуття на Генасамблею ООН американський лідер також звернувся до російського диктатора. Відповідаючи на запитання журналіста, яке послання він хотів би передати главі Кремля, Трамп сказав: "Зупиніть війну".