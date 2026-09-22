Зеленский: Надеюсь на завершение войны до зимы с помощью Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на завершение полномасштабной войны к зиме с помощью американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи двух лидеров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.
"Надеюсь, мы сможем закончить эту войну к зиме и Трамп в этом поможет", - заявил Зеленский.
В свою очередь Трамп подчеркнул, что и президент Украины, и российский диктатор хотят, чтобы война закончилась.
"Настало время", - подчеркнул президент США.
Напомним, сегодня во время выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине наступит "быстрее, чем люди себе представляют".
Отметим, сегодня по прибытии на Генассамблею ООН американский лидер также обратился к российскому диктатору. Отвечая на вопрос журналиста, какое послание он хотел передать главе Кремля, Трамп сказал: "Остановите войну".
Кроме того, ранее Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом в Нью-Йорке намерен обсудить возможность введения энергетического и морского перемирия.
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