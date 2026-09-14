Зеленський хоче обговорити з Трампом енергетичне перемир'я з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня.

Про це заявив глава держави в телеефірі під час візиту до Канади, повідомляє РБК-Україна .

Коли можлива зустріч

Зеленський уточнив орієнтовні дати зустрічі - 21, 22 або 23 вересня. За словами президента, поїздка до Нью-Йорка відбудеться, якщо його графік співпаде з планами Трампа.

"Ми відкриті до відповідного морського перемир'я, плюс енергетичне перемир'я. Я збираюсь все це обговорити", - розповів Зеленський.

Президент додав, що коли російський диктатор Володимир Путін не погодиться на повне припинення вогню, Україна наполягатиме хоча б на частковому перемир'ї - зерновому та енергетичному.

"Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек", - зазначив Зеленський.

Тим часом, Зеленський раніше анонсував можливу зустріч з Трампом у вересні, розраховуючи обговорити з американським лідером постачання балістичних ракет для України.