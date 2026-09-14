ua en ru
Пн, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський хоче обговорити з Трампом енергетичне перемир'я з РФ

12:27 14.09.2026 Пн
2 хв
Президент назвав дати зустрічі з Трампом
aimg Олена Чупровська
Зеленський хоче обговорити з Трампом енергетичне перемир'я з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається зустрітися з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня.

Про це заявив глава держави в телеефірі під час візиту до Канади, повідомляє РБК-Україна.

Коли можлива зустріч

Зеленський уточнив орієнтовні дати зустрічі - 21, 22 або 23 вересня. За словами президента, поїздка до Нью-Йорка відбудеться, якщо його графік співпаде з планами Трампа.

"Ми відкриті до відповідного морського перемир'я, плюс енергетичне перемир'я. Я збираюсь все це обговорити", - розповів Зеленський.

Президент додав, що коли російський диктатор Володимир Путін не погодиться на повне припинення вогню, Україна наполягатиме хоча б на частковому перемир'ї - зерновому та енергетичному.

"Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек", - зазначив Зеленський.

Тим часом, Зеленський раніше анонсував можливу зустріч з Трампом у вересні, розраховуючи обговорити з американським лідером постачання балістичних ракет для України.

Тоді ж президент заявляв, що сторони рухаються до тристороннього формату переговорів за участі США та Росії.

Нагадаємо, стало відомо, що особиста зустріч Зеленського і Трампа попередньо вже погоджена на вересень, а Україна та США паралельно обговорюють нові ідеї щодо завершення війни.

У МЗС України тоді наголошували на готовності Києва повернутися до тристороннього формату переговорів.

Крім того, джерело РБК-Україна повідомляло, що цієї зими можливе обмежене перемир'я з Росією без ударів по енергооб'єктах.

Суттєвих дипломатичних проривів не варто очікувати до виборів у Держдуму РФ 18-20 вересня, після чого можливий тристоронній або навіть чотиристоронній саміт.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Новини
Підписав підозру директору НАБУ та виїхав з України: все про скандал з генпрокурором Кравченком
Підписав підозру директору НАБУ та виїхав з України: все про скандал з генпрокурором Кравченком
Аналітика
Реактивні перехоплювачі проти реактивних дронів: чи є Україні чим відповісти на терор
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Реактивні перехоплювачі проти реактивних дронів: чи є Україні чим відповісти на терор