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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський: сподіваємось закінчити війну цього року

Фото: президет України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Україна сподівається завершити повномасштабну війну вже цього року. Однак Росія може повернутися, впевнений Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну".

"Ми сподіваємося, що зможемо закінчити цю війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація. Я не можу говорити про три роки", - зазначив президент. 

Однак Зеленський очікує, що після завершення війни російська агресія не припиниться. За словами президента, Росія може повернутися через 10 років, якщо Україна не буде готова. 

"Вони (росіяни - ред.) не повернуться, якщо ми повернемо їх на їхнє місце і якщо країна буде в ЄС і НАТО. Вони не повернуться, якщо у нас буде міцна армія, альянс та єдність. Вони ніколи не пробачать світу, що вони не переможуть. І ви побачите, що вони не переможуть", - підкреслив Зеленський. 

Заяви про завершення війни

Раніше голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Зеленський ставить завдання досягнути справедливого миру у повномасштабній війні у 2025 році. Тоді міністр зазначав, що Україна має шанс завершити війну у поточному році, і МЗС максимально мобілізує дипломатичну службу на досягнення миру.

 

Водночас голова ГУР Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025" заявив, що вірить у закінчення війни в Україні в 2025 році. Але це в односторонньому порядку неможливо.

За словами Буданова, на те є кілька причин. По-перше, мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню, оскільки росіянам не вистачає сил. Друга причина - велика фінансова ціна для РФ.

Водночас раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін хоче "мирних переговорів" не для того, щоб покласти край війні, а щоб узяти паузу. Також припинення вогню дозволило б зняти деякі санкції.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні