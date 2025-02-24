Зеленський: сподіваємось закінчити війну цього року

"Ми сподіваємося, що зможемо закінчити цю війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація. Я не можу говорити про три роки", - зазначив президент.

Однак Зеленський очікує, що після завершення війни російська агресія не припиниться. За словами президента, Росія може повернутися через 10 років, якщо Україна не буде готова.

"Вони (росіяни - ред.) не повернуться, якщо ми повернемо їх на їхнє місце і якщо країна буде в ЄС і НАТО. Вони не повернуться, якщо у нас буде міцна армія, альянс та єдність. Вони ніколи не пробачать світу, що вони не переможуть. І ви побачите, що вони не переможуть", - підкреслив Зеленський.

Заяви про завершення війни

Раніше голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Зеленський ставить завдання досягнути справедливого миру у повномасштабній війні у 2025 році. Тоді міністр зазначав, що Україна має шанс завершити війну у поточному році, і МЗС максимально мобілізує дипломатичну службу на досягнення миру.