Буданов вірить в закінчення війни в 2025 році і назвав причину

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни в Україні в 2025 році. Але це в односторонньому порядку неможливо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Форуму "Україна. Рік 2025" .

"Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга - велика фінансова ціна для РФ", - пояснив він.

При цьому питання журналістів про те, коли це може статися, Буданов назвав "цікавим питанням".

"Коли всі сторони будуть готові, вироблять план, алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний. Тоді і станеться, раніше не буде. В односторонньому порядку це не можна зробити", - зазначив глава ГУР.