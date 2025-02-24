Зеленский: надеемся закончить войну в этом году

"Мы надеемся, что сможем закончить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Я не могу говорить о трех годах", - отметил президент.

Однако Зеленский ожидает, что после завершения войны российская агрессия не прекратится. По словам президента, Россия может вернуться через 10 лет, если Украина не будет готова.

"Они (россияне - ред.) не вернутся, если мы вернем их на их место и если страна будет в ЕС и НАТО. Они не вернутся, если у нас будет крепкая армия, альянс и единство. Они никогда не простят миру, что они не победят. И вы увидите, что они не победят", - подчеркнул Зеленский.

Заявления о завершении войны

Ранее глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году. Тогда министр отмечал, что Украина имеет шанс завершить войну в текущем году, и МИД максимально мобилизует дипломатическую службу на достижение мира.