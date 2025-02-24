Зеленский: надеемся закончить войну в этом году

Украина надеется завершить полномасштабную войну уже в этом году. Однако Россия может вернуться, уверен Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с представителями СМИ по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".
"Мы надеемся, что сможем закончить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Я не могу говорить о трех годах", - отметил президент.
Однако Зеленский ожидает, что после завершения войны российская агрессия не прекратится. По словам президента, Россия может вернуться через 10 лет, если Украина не будет готова.
"Они (россияне - ред.) не вернутся, если мы вернем их на их место и если страна будет в ЕС и НАТО. Они не вернутся, если у нас будет крепкая армия, альянс и единство. Они никогда не простят миру, что они не победят. И вы увидите, что они не победят", - подчеркнул Зеленский.
Ранее глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году. Тогда министр отмечал, что Украина имеет шанс завершить войну в текущем году, и МИД максимально мобилизует дипломатическую службу на достижение мира.
В то же время глава ГУР Кирилл Буданов во время форума "Украина. Год 2025" заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Но это в одностороннем порядке невозможно.
По словам Буданова, на то есть несколько причин. Во-первых, минимум РФ надо передышка, остановка огня, поскольку россиянам не хватает сил. Вторая причина - большая финансовая цена для РФ.
В то же время ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции.