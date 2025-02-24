Зеленський: сподіваємось закінчити війну цього року
Україна сподівається завершити повномасштабну війну вже цього року. Однак Росія може повернутися, впевнений Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну".
"Ми сподіваємося, що зможемо закінчити цю війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація. Я не можу говорити про три роки", - зазначив президент.
Однак Зеленський очікує, що після завершення війни російська агресія не припиниться. За словами президента, Росія може повернутися через 10 років, якщо Україна не буде готова.
"Вони (росіяни - ред.) не повернуться, якщо ми повернемо їх на їхнє місце і якщо країна буде в ЄС і НАТО. Вони не повернуться, якщо у нас буде міцна армія, альянс та єдність. Вони ніколи не пробачать світу, що вони не переможуть. І ви побачите, що вони не переможуть", - підкреслив Зеленський.
Заяви про завершення війни
Раніше голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Зеленський ставить завдання досягнути справедливого миру у повномасштабній війні у 2025 році. Тоді міністр зазначав, що Україна має шанс завершити війну у поточному році, і МЗС максимально мобілізує дипломатичну службу на досягнення миру.
Водночас голова ГУР Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025" заявив, що вірить у закінчення війни в Україні в 2025 році. Але це в односторонньому порядку неможливо.
За словами Буданова, на те є кілька причин. По-перше, мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню, оскільки росіянам не вистачає сил. Друга причина - велика фінансова ціна для РФ.
Водночас раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін хоче "мирних переговорів" не для того, щоб покласти край війні, а щоб узяти паузу. Також припинення вогню дозволило б зняти деякі санкції.