Зеленський про спецтрибунал для РФ: маємо довести, що агресор помилявся в усьому

"Маємо довести, що агресор помилявся в усьому! Не лише у своїх військових розрахунках, не лише у тому, як він оцінював наше лідерство, наші державні та економічні системи. Але й у тому, як він оцінював наше ставлення до справедливості", - сказав Зеленський.



Президент зазначив, що "наші цінності для нас - справжні, і ми будемо їх захищати".

"А отже, ми зробимо все можливе, щоб головний винуватець цієї агресії та всі його спільники були притягнуті до відповідальності за все скоєне ними - без виключення!

Передусім це стосується злочину агресії", - додав глава держави.