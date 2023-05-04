Зеленський заявив про наміри створити окремий трибунал щодо злочинів РФ

Президент Володимир Зеленський заявив про наміри створити окремий трибунал для злочинів Росії, який допоможе уникнути "гібридного миру", як це було у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції з прем'єрами Нідерландів та Бельгії.

"Ми всі розуміємо, що попри ту чи іншу роботу ми будемо працювати над створенням окремого трибуналу, тому що ми повинні засуджувати злочин агресії як такий, як найголовніший як первісний злочин. І у нас вже є велика група, вона складається з 39 країн", - сказав він.

Зеленський додав, що є ті чи інші думки щодо того, в якому виді повинен бути цей трибунал.

"Наша позиція чітка. Ми будемо працювати без будь-яких гібридних форматів. Будемо працювати над конкретним трибуналом, хто відповідає за всі злочини, хто віддавав накази, щоб ці люди не були недоторканими. Для нас це дуже важливо, одне з принципових питань", - підкреслив президент.

Обґрунтовуючи свою позицію, Зеленський навів наступний приклад.

"Ми з вами памятаємо звідки пішов гібридний мир З 2014 року мінські угоди це і був гібридний мир. Ми знаємо, до чого це призвело. Будь-який гібридний мир, гібридний трибунал як розвиток цього, Україна на це погоджуватись не хоче", - констатував він.