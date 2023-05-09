Зеленский о спецтрибунале для РФ: должны доказать, что агрессор ошибался во всем

"Должны доказать, что агрессор ошибался во всем! Не только в своих военных расчетах, не только в том, как он оценивал наше лидерство, наши государственные и экономические системы. Но и в том, как он оценивал наше отношение к справедливости", - сказал Зеленский.



Президент отметил, что "наши ценности для нас - настоящие, и мы будем их защищать".

"А значит, мы сделаем все возможное, чтобы главный виновник этой агрессии и все его сообщники были привлечены к ответственности за все содеянное ими - без исключения! Прежде всего, это касается преступления агрессии", - добавил глава государства.