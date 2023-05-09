Зеленський про спецтрибунал для РФ: маємо довести, що агресор помилявся в усьому
У вівторок, 9 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на онлайн-саміті лідерів держав Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Маємо довести, що агресор помилявся в усьому! Не лише у своїх військових розрахунках, не лише у тому, як він оцінював наше лідерство, наші державні та економічні системи. Але й у тому, як він оцінював наше ставлення до справедливості", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що "наші цінності для нас - справжні, і ми будемо їх захищати".
"А отже, ми зробимо все можливе, щоб головний винуватець цієї агресії та всі його спільники були притягнуті до відповідальності за все скоєне ними - без виключення!
Передусім це стосується злочину агресії", - додав глава держави.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії, вже входять 36 країн.
Також раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив про наміри створити окремий трибунал для злочинів Росії, який допоможе уникнути "гібридного миру", як це було у 2014 році.
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