Зеленский о спецтрибунале для РФ: должны доказать, что агрессор ошибался во всем
Во вторник, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступил на онлайн-саммите лидеров государств Core Group по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Должны доказать, что агрессор ошибался во всем! Не только в своих военных расчетах, не только в том, как он оценивал наше лидерство, наши государственные и экономические системы. Но и в том, как он оценивал наше отношение к справедливости", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что "наши ценности для нас - настоящие, и мы будем их защищать".
"А значит, мы сделаем все возможное, чтобы главный виновник этой агрессии и все его сообщники были привлечены к ответственности за все содеянное ими - без исключения! Прежде всего, это касается преступления агрессии", - добавил глава государства.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для России, уже входят 36 стран.
Также ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил о намерениях создать отдельный трибунал для преступлений России, который поможет избежать "гибридного мира", как это было в 2014 году.
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