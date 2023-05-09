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Зеленский о спецтрибунале для РФ: должны доказать, что агрессор ошибался во всем

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Вторник 09 мая 2023 18:00
Зеленский о спецтрибунале для РФ: должны доказать, что агрессор ошибался во всем Фото: Зеленский обратился к участникам саммита коалиции по созданию спецтрибунала для РФ (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступил на онлайн-саммите лидеров государств Core Group по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Должны доказать, что агрессор ошибался во всем! Не только в своих военных расчетах, не только в том, как он оценивал наше лидерство, наши государственные и экономические системы. Но и в том, как он оценивал наше отношение к справедливости", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "наши ценности для нас - настоящие, и мы будем их защищать".

"А значит, мы сделаем все возможное, чтобы главный виновник этой агрессии и все его сообщники были привлечены к ответственности за все содеянное ими - без исключения! Прежде всего, это касается преступления агрессии", - добавил глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для России, уже входят 36 стран.

Также ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил о намерениях создать отдельный трибунал для преступлений России, который поможет избежать "гибридного мира", как это было в 2014 году.

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Владимир Зеленский
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