Зеленский снова созывает СНБО: что известно

Сегодня, 14 мая СНБО соберется на очередное заседание . На повестке дня введение новых санкций. Ожидается участие президента Владимира Зеленского.

Что известно на данный момент о заседании, какие решения могут принять - подробно на РБК-Украина.

Заседание СНБО состоится в 16:00

Два информированных источника подтвердили РБК-Украина, что заседание с участием главы государства состоится в пятницу, 14 мая в 16:00.

Также собеседник издания сообщил, что СНБО планирует продолжить санкции в отношении ряда компаний, против которых были введены ограничения в прошлом году. При этом перечень фигурантов из нового санкционного списка не уточняется.

В Офисе президента анонсировали брифинг по итогам заседания ориентировочно на 17:30.

Вопросы территориальной обороны и кибербезопасности

27 апреля Владимир Зеленский во время посещения позиций украинской армии рядом с админграницей Крыма поручил секретарю Совета нацбезопасности Алексею Данилову организовать следующее заседание СНБО . Позднее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что такое заседание может состояться в ближайшие недели, и на нем планируется обсуждение вопросов безопасности и территориальной обороны.

Также сегодня СНБО может рассмотреть Стратегию кибербезопасности. По словам Алексея Данилова, Стратегия разрабатывалась с учетом международного опыта и должна существенно усилить киберзащиту страны.

Работа над проектом началась осенью 2020 года. О готовности документа и вынесении его на утверждение на ближайшее заседание СНБО заявила глава службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности Наталья Ткачук во время форума "Украина 30".

Совет нацбезопасности готовит законопроект об олигархах

На прошлом заседании 15 апреля Владимир Зеленский поручил СНБО и Антимонопольному комитету заняться разработкой "законопроекта о деолигархизации", целью которого является ограничение влияния олигархических и финансовых групп в Украине.

Накануне очередного заседания секретарь Совета нацбезопасности, раскрыл некоторые детали законопроекта об олигархах. Так, Алексей Данилов заявил, что в списке могут оказаться 13 человек, которые относятся к олигархической среде.

Заседания СНБО в 2021 году

Начиная с февраля Совет национальной безопасности и обороны собирался 7 раз. Обычно заседания проходят по пятницам.

15 апреля был введен пакет санкций против 95 компаний и 12 граждан Украины, причастных к контрабанде. Также тайно обсуждались вопросы по Донбассу в связи с обострением на востоке страны.

2 апреля были наложены персональные санкции против топ-10 украинских контрабандистов. От работы было отстранено более 100 сотрудников Государственной таможенной службы.

19 марта СНБО собирался, чтобы утвердить введение санкций против 19 компаний, которые работают в сфере пользования недрами.

11 марта Совет нацбезопасности утвердил решение о возвращении в собственность государства запорожского предприятия "Мотор Сич".

26 февраля приняты решения о введении санкций против ряда бывших чиновников и военных (экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-министра МВД Виталия Захарченко и др.). Также СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства.

19 февраля введены санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко за финансирование терроризма. СНБО поручил вернуть в госсобственность часть нефтепровода "Самара - Западное направление", владельцев которого связывают с окружением Медведчука.

2 февраля утверждены санкции против соратника Виктора Медведчука - нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Были закрыты три принадлежащих ему украинские телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.