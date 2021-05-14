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У Зеленского подтвердили, что сегодня будет СНБО. После заседания дадут брифинг

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Киев, Пятница 14 мая 2021 13:55
У Зеленского подтвердили, что сегодня будет СНБО. После заседания дадут брифинг Фото: заседание СНБО пройдет сегодня (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

Офис президента Украины подтверждает, что сегодня пройдет заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Предыдущее заседание было в середине апреля.

Официальный анонс опубликован на сайте президента.

Сообщается, что сегодня ориентировочно в 17:30 пройдет брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Место проведения - пресс-центр Офиса президента Украины на Банковой, 11.

Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщили, что заседание СНБО запланировано на 16:00 при участии президента Владимира Зеленского. Ожидается продолжение санкций в отношении компаний, ограничения против которых были введены в прошлом году.

Напомним, в конце апреля Зеленский анонсировал новое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно должно состояться в ближайшее время и будет, в частности, посвящено закону о территориальной обороне.

На минувшем заседании СНБО решил обновить действующий закон о санкциях и поручил Кабинету министров подготовить соответствующие изменения.

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