Большое переселение. В Конча-Заспе и Пуще-Водице проведут аудит земель: кого выселят
На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 14 мая был поднят вопрос о продаже земельных участков и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. СНБО поручил провести аудит этих сделок.
Об этом по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня мы затронули важный вопрос - это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В общем, речь идет о почти 400 гектар заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач", - сказал Зеленский.
По его словам, в конце 2014 года, при бывшем президенте Украины постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание. "Это, на первый взгляд, выглядит неплохо, но на самом деле - легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату непонятных лиц", - уточнил глава государства.
Среди таких лиц - бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, которые занимали высокие посты при президентах Викторе Януковиче и Петре Порошенко. Некоторых из их Зеленский назвал поименно:
- Святослав Пискун - бывший генпрокурор (2002-2003, 2004-2005 и 2007);
- Владимир Ландик - бывший нардеп (Партия регионов);
- Дмитрий Табачник - министр образования и науки времен Януковича (2010-2014);
- Раиса Богатырева - министр здравоохранения времен Януковича (2012-2014);
- Геннадий Зубко - вице-премьер в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана (2014 - 2019);
- Александр Ильин - директор департамента корпорации "Богдан".
Он подчеркнул, что эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, сделали там ремонт и им даже возместили эти расходы в размере 50%. "Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов", - резюмировал глава государства.
Президент – про підсумки засідання РНБО від 14.05.2021
Санкції проти 500+ злодіїв у законі, 100+ кримінальних авторитетів, а також розгляд питання державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими за часів попереднього Президента за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб. Такі підсумки чергового засідання РНБО озвучив Володимир Зеленський.Posted by Офіс Президента України on Friday, May 14, 2021
Зеленский также объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.
Отметим, по итогам заседания СНБО также была принята стратегия развития кибербезопасности на последующие пять лет.