Большое переселение. В Конча-Заспе и Пуще-Водице проведут аудит земель: кого выселят

На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 14 мая был поднят вопрос о продаже земельных участков и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. СНБО поручил провести аудит этих сделок.

"Сегодня мы затронули важный вопрос - это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В общем, речь идет о почти 400 гектар заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач", - сказал Зеленский.

По его словам, в конце 2014 года, при бывшем президенте Украины постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание. "Это, на первый взгляд, выглядит неплохо, но на самом деле - легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату непонятных лиц", - уточнил глава государства.

Среди таких лиц - бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, которые занимали высокие посты при президентах Викторе Януковиче и Петре Порошенко. Некоторых из их Зеленский назвал поименно:

Святослав Пискун - бывший генпрокурор (2002-2003, 2004-2005 и 2007);

Владимир Ландик - бывший нардеп (Партия регионов);

Дмитрий Табачник - министр образования и науки времен Януковича (2010-2014);

Раиса Богатырева - министр здравоохранения времен Януковича (2012-2014);

Геннадий Зубко - вице-премьер в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана (2014 - 2019);

Александр Ильин - директор департамента корпорации "Богдан".

Он подчеркнул, что эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, сделали там ремонт и им даже возместили эти расходы в размере 50%. "Сегодня мной поставлена ​​задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов", - резюмировал глава государства.