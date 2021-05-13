ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский провел изменения в составе СНБО: кто получил кресло

Новина українською →
Киев, Четверг 13 мая 2021 20:30
Зеленский провел изменения в составе СНБО: кто получил кресло Фото: Герман Галущенко, министр энергетики (atom.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в четверг, 13 мая, издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства ввел в СНБО нового министра энергетики Германа Галущенка.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - министра энергетики Украины", - говорится в тексте указа президента.

Указ о введении министра в состав СНБО вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, Галущенко избрали министром энергетики Украины после того, как и. о. министра Юрий Витренко был назначен главой "Нафтогаза". До этого премьер Денис Шмыгаль представил Галущенко депутатам, как кандидата.

Больше о недавних перестановках в кабинете министров, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский СНБО указ состав Министерство энергетики и углепрома Украины
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным