Зеленский созвонился с премьер-министром Израиля: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Рассчитываю на присоединение его страны к антироссийским санкциям и на практическую помощь Украине по противодействию агрессии РФ", - рассказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар обсудил ситуацию на фронте и усиление санкций против России.

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