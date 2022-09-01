Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Ізраїлю: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ", - розповів він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 серпня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар обговорив ситуацію на фронті та посилення санкцій проти Росії.

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