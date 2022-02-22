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Зеленский созвонился с Эрдоганом: о чем говорили

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 15:33
Зеленский созвонился с Эрдоганом: о чем говорили Фото: президенты Турции и Украины Реджеп Таип Эрдоган и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время которого, в частности, поднимался вопрос признания Россией так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Twitter.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ", - написал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Эрдогана за поддержку инициативы по проведению саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после признания Россией "ЛДНР" Владимир Зеленский заявил о намерении провести телефонные переговоры с Эрдоганом.

Напомним, ранее Эрдоган прокомментировал решение Путина признать "ЛДНР". Он заявил, что такие действия России "неприемлемы".

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