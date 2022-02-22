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Зеленський зідзвонився з Ердоганом: про що говорили

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 15:33
Зеленський зідзвонився з Ердоганом: про що говорили Фото: президенти Туреччини і Укаїни Реджеп Таїп Ердоган і Волидимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час якої, зокрема, підіймалося питання визнання Росією так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зеленського у Twitter.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ", - написав Зеленський.

Глава держави також подякував Ердогану за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав - постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини і Німеччини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після визнання Росією "ЛДНР" Володимир Зеленський заявив про намір провести телефонні переговори з Ердоганом.

Нагадаємо, раніше Ердоган прокоментував рішення Путіна визнати "ЛДНР". Він заявив, що такі дії Росії "неприйнятні".

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