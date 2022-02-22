ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский готовит обращение и ведет переговоры с партнерами. Запланирован разговор с Эрдоганом

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 00:49
Зеленский готовит обращение и ведет переговоры с партнерами. Запланирован разговор с Эрдоганом Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский готовит обращение и ведет переговоры с партнерами. Запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

После заседания СНБО Зеленский провел переговоры премьером Британии Борисом Джонсоном. Также запланирован разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно скорее готовим обращение, а затем запланированные разговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома осудил решение президента России Владимира Путина о признании "ЛДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ДНР
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше