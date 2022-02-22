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Эрдоган назвал "неприемлемым" решение Путина признать "ЛДНР"

Новина українською →
Турция, Вторник 22 февраля 2022 12:31
Эрдоган назвал "неприемлемым" решение Путина признать "ЛДНР" Фото: президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение Владимира Путина признать "ЛДНР". Он заявил, что такие действия России "неприемлемые".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Глава Турции заявил, что ранее поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины. Он призвал стороны соблюдать международное право.

"Турция направила четкие сигналы относительно продолжающейся напряженности между Россией и Украиной и призывает к здравому смыслу и соблюдению международного права обеим сторонами. Он назвал признание президентом Владимиром Путиным сепаратистских регионов Украины "неприемлемым"", - говорится в сообщении.

Эрдоган добавил, что Турция "стремится к деэскалации напряженности в регионе", а также раскритиковал Запад за неэффективность Мюнхенского саммита по безопасности.

"На мой взгляд, Мюнхенская конференция была не чем иным, как саммитом НАТО", - заявил политик.

Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину организовать в Стамбуле трехстороннюю встречу по Донбассу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после признания Россией "ЛДНР" Владимир Зеленский заявил о намерении провести телефонные переговоры с Эрдоганом.

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