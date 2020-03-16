Зеленский созвал срочное заседание при участии Кабмина по карантинным мерам

В Офисе президента сейчас проходит заседание с представителями Кабинета министров относительно мер по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Так, собеседник подтвердил, что заседание касается распространения коронавируса.

"Сегодня в Офисе президента весь Кабинет министров", - сообщил источник.

Отметим, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан заявил, что в ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавируса.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены одобрить ряд инициатив для противодействия коронавируса.

В частности, депутаты рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" №2538.