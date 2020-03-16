Зеленський скликав термінове засідання за участю Кабміну щодо карантинних заходів

В Офісі президента наразі триває засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Так, співрозмовник підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.

"Сьогодні в Офісі президента весь Кабінет міністрів", - повідомило джерело.

Відзначимо, представник уряду у Верховній раді Василь Мокан заявив, що в найближчі дні Кабінет міністрів може прийняти інші рішення щодо протидії коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

Зокрема, депутати розглянуть законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету" №2538.