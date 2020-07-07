Зеленский сознался НАПК в нарушении закона

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Речь идет о покупке и продаже облигаций внутреннего госзайма

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении законодательства. Он вовремя не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, в 2019 году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций еще на 5,2 млн гривен.

"Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - говорится в сообщении.

Отметим, за это нарушение предусмотрена ответственность согласно статье 172-6 Административного кодекса (Нарушение требований финансового контроля). Санкция - штраф от 850 до 1700 гривен.

Примечательно, что ранее на Зеленского составили протокол за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком. Однако местный суд не смог его оштрафовать и попросил Верховный суд разъяснить, подлежит ли президент ответственности за административное нарушение, поскольку имеет неприкосновенность.

При этом всех, кто сопровождал Зеленского, оштрафовали на 17 тысяч гривен - главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санврача Виктора Ляшко и других.

Напомним, ранее НАПК выявило нарушения финансовой отчетности в 23 партиях.

Также РБК-Украина писало, что НАПК начинает мониторинг образа жизни чиновников. Это поможет выявить тех, кто задекларировал скромные доходы, однако пользуется люксовыми автомобилями, покупает имения, получает ценные подарки.