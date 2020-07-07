Зеленський зізнався НАПК в порушенні закону

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Мова йде про покупку і продаж облігацій внутрішньої держпозики

Президент України Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення законодавства. Він вчасно не задекларував купівлю та продаж облігацій внутрішньої держпозики.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як наголошується, у 2019 році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості ОВДП на суму 5,1 млн гривень і купила облігацій ще на 5,2 млн гривень.

"Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки та продажу ОВДП. Проте реєстр не надходили такі повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за це порушення передбачена відповідальність згідно зі статтею 172-6 Адміністративного кодексу (Порушення вимог фінансового контролю). Санкція - штраф від 850 до 1700 гривень.

Примітно, що раніше на Зеленського склали протокол за порушення карантину під час відвідування кафе в Хмельницькому. Однак місцевий суд не зміг його оштрафувати й попросив Верховний суд роз'яснити, чи підлягає президент відповідальності за адміністративне порушення, оскільки має недоторканність.

При цьому всіх, хто супроводжував Зеленського, оштрафували на 17 тисяч гривень - главу Офісу президента Андрія Єрмака, головного санлікаря Віктора Ляшка та інших.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило порушення фінансової звітності в 23 партіях.

Також РБК-Україна писало, що НАЗК починає моніторинг способу життя чиновників. Це допоможе виявити тих, хто задекларував скромні доходи, проте користується люксовими автомобілями, купує маєтки, отримує цінні подарунки.