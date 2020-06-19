Суд оштрафовал Ермака и Ляшко за посещение кафе в Хмельницком

Фото: Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Виктор Ляшко в кафе Хмельницкого (t.me/OP_UA)

Они были оштрафованы на 17 тысяч гривен

Хмельницкий городской районный суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников. Их оштрафовали за то, что они вместе с президентом пили кофе в одном из кафе Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, судьи рассмотрели дела о привлечении к административной ответственности Андрея Ермака, Виктора Ляшко, первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова, губернатора Хмельницкой области Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрей Мельниченко.

При этом отмечается, что ни один из них не пришел на заседание суда. Суд признал их виновными и постановил выплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Кроме того, с них взыскали 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства

Решение суда пока не вступило в силу, у нарушителей есть 10 дней на то, чтобы подать апелляцию.

Ранее суд не смогу оштрафовать Владимира Зеленского. В результате судьи приняли решение обратиться в Верховный суд за разъяснением можно ли штрафовать президента он является неприкосновенным лицом, согласно Конституции Украины.

Напомним, 6 июня на Зеленского составили админпротокол после того, как он в Хмельницкий посетил одно из местных кафе.

Кроме того, президент заявлял, что готов оплатить штраф, "если что-то нарушил".

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Автор: РБК-Украина