НАПК выявило нарушения финансовой отчетности в 23 партиях

Фото: НАПК (РБК-Украина)

Лидеров 23 партий вызвали для дачи объяснений

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило многочисленные признаки нарушений в финансовой отчетности за IV квартал 2019 года у 23 партий. Лидеры партий были вызваны в НАПК для дачи объяснений.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Отмечается, что главы 23 политсил должны явиться для объяснения причин возможных нарушений в период с 22 по 25 июня. Вызваны были:

Михаил Добкин, политическая партия "Христианские социалисты";

Вячеслав Азаров, политическая партия "Союз анархистов Украины";

Андрей Малахов, "Политическая партия "Воины АТО";

Михаил Гуцол, "Зеленая экологическая партия Украины "Радуга";

Руслан Руденко, политическая партия "Украинцы вместе";

Михаил Ямненко, "Казацкая партия Украины";

Сергей Кондрашов, политическая партия "Всеукраинское объединение "Новая Украина";

Людмила Давыдова, политическая партия "Новая демократия";

Станислав Габелев, политическая партия "Блок левых сил";

Антон Соколов, политическая партия "Киевская община";

Андрей Свищ, политическая партия "Порядок. Ответственность, Справедливость";

Артур Снигирь, политическая партия "Всеукраинское объединение горожан "Перспектива";

Юрий Потомский, политическая партия "Право народа";

Григорий Кузьмич, политическая партия "Национально-демократическое объединение "Украина";

Леонид Грицаенко, "Народно-демократическая партия патриотов Украины";

Дмитрий Подлужный, "Партия украинского народа";

Юрий Крутько, "Аграрная партия Украины";

Игорь Беркут, политическая партия "Великая Украина";

Виктор Карпович, политическая партия "Сам за себя";

Владимир Тесля, политическая партия "Сознательная нация";

Сергей Сиротенко, политическая партия "За Украину!";

Владимир Рубан, политическая партия "Офицерский корпус";

Гаина Третьяк, "Партия развития общин".

Также для объяснений был вызван кандидат в народные депутаты в избирательном округе №179 Денис Шейбут из-за возможного нарушения сроков подачи финансового отчета, относительно использования средств избирательного фонда.

Напомним, по итогам анализа за II квартал 2019 года НАПК выявило нарушения финансовой отчетности у 58 партий.

Также РБК-Украина писало, что суды закрыли около 80% дел о нарушении финансирования партий.

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Автор: Игорь Литвиненко