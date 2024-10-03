Зеленський - союзникам: могли б збивати ракети над Україною як над Ізраїлем, різниці немає

Спільне збиття ворожих цілей

"Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських "Шахедів", які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні. Це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів", - заявив президент.

Зеленський додав, що відповідне рішення є складним для партнерів, втім, Київ розраховує на обговорення цього питання, оскільки потребує результатів вже перед зимою.

Зокрема наголосив на важливості реалізувати усі домовленості щодо систем протиповітряної оборони (ППО), які були обговорені під час останнього саміту НАТО, по максимум.

Україна потребує зброї

За словами Зеленського, Росія повинна отримати чіткий сигнал про те, що безпека для України, а також всієї Європи є гарантованими та незворотними.

"Зараз є напрямки, де російська армія завдає найбільшого тиску на Україну, є й напрямки, де наші воїни тиснуть на ворога. Ми обговорили наявні потреби наших підрозділів", - додав він.

Президент відзначив, що Україна потребує постійного підсилення позицій на фронті, аби тиснути на Росію. Мова йде про достатню кількість та якість зброї, у тому ж числі й далекобійної. Щодо останньої, як зауважив президент, партнери затягують.

Спільне відбиття іранських ракет

1 жовтня Іран здійснив другу за рік масштабну ракетну атаку на Ізраїль, випустивши близько 180 балістичних ракет. Ізраїльська протиповітряна оборона, разом із військовими США, успішно протистояли цій агресії.

Детальніше про атаку Ірану, її наслідки та реакцію світу - у матеріалі РБК-Україна.