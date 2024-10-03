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Зеленский - союзникам: могли бы сбивать ракеты над Украиной как над Израилем, разницы нет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Совместное сбитие иранских ракет ничем не отличается от сбития российских ракет, а также "Шахедов". Украина рассчитывает на результаты в этом вопросе в преддверии зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Совместное сбивание враждебных целей

"Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российские и иранские режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров о необходимости сбивания российских ракет и дронов", - заявил президент. 

Зеленский добавил, что соответствующее решение является сложным для партнеров, впрочем, Киев рассчитывает на обсуждение этого вопроса, поскольку требует результатов уже перед зимой.

В частности подчеркнул важность реализовать все договоренности по системам противовоздушной обороны (ПВО), которые были обсуждены во время последнего саммита НАТО, по максимум. 

Украина нуждается в оружии

По словам Зеленского, Россия должна получить четкий сигнал о том, что безопасность для Украины, а также всей Европы являются гарантированными и необратимыми. 

"Сейчас есть направления, где российская армия оказывает наибольшее давление на Украину, есть и направления, где наши воины давят на врага. Мы обсудили имеющиеся потребности наших подразделений", - добавил он. 

Президент отметил, что Украина нуждается в постоянном усилении позиций на фронте, чтобы давить на Россию. Речь идет о достаточном количестве и качестве оружия, в том же числе и дальнобойного. Относительно последнего, как отметил президент, партнеры затягивают.  

Совместное отражение иранских ракет

1 октября Иран совершил вторую за год масштабную ракетную атаку на Израиль, выпустив около 180 баллистических ракет. Израильская противовоздушная оборона вместе с военными США успешно противостояли этой агрессии.

Детальнее об атаке Ирана, ее последствиях и реакции мира - в материале РБК-Украина.

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