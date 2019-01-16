Гройсман: местные власти готовы взять 4 ТЭЦ в коммунальную собственность

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Речь идет о ТЭЦ в Кривом Роге, Каменском, Николаеве и Херсоне

В Украине в ближайшее время в коммунальную собственность могут передать четыре государственные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман напомнил, что перед началом отопительного сезона некоторые государственные теплоэлектроцентрали "не очень добросовестно" подготовились.

"Поэтому я вышел с инициативой предложить местным властям забрать эти ТЭЦ в коммунальную собственность. Кабинет министров получил решения местных советов Кривого Рога, Каменского, Николаева и Херсона. Все они изъявили желание взять эти компании в коммунальную собственность. Нужно, чтобы мы в сжатые сроки эти вопросы обработали, чтобы все процедуры были проведены", - подчеркнул он.

Гройсман также поручил вице-премьеру, министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Зубко обеспечить скорейшую передачу вышеуказанных ТЭЦ местным властям.

Напомним, в ноябре Гройсман предложил передать государственные ТЭЦ местным властям.

Отметим, на сегодняшнем заседании Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации. В то же время он исключил из списка несколько ТЭЦ, которые ранее планировалось продать. Именно их и передадут в коммунальную собственность.