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Зеленський анонсував велику приватизацію в 2019 році

Новини » Економіка    03.07.2019 - 11:19
Зеленський анонсував велику приватизацію в 2019 році
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку великої приватизації. Про це він заявив на зустрічі з віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

За словами президента, уже скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес.

"Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін розширив перелік об'єктів великої приватизації.

Однак, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявляв, що затверджений  перелік об'єктів великої приватизації не має строку дії і може як доповнюватися, так і скорочуватися. У той же час зі списку виключили теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які готова взяти у комунальну власність місцева влада.

РБК-Україна писало, що перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов з трибуни Верховної ради заявив, що за два місяці проведення аукціонів з малої приватизації держава і громади змогли отримати більше 250 млн гривень.

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