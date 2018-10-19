Государство получило более 250 млн гривен от малой приватизации за 2 месяца, - МЭРТ

Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

За два месяца было продано более 200 объектов малой приватизации

За два месяца проведения аукционов по малой приватизации государство и общины смогли получить больше 250 млн гривен. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за два месяца было продано более 200 объектов малой приватизации.

"Мы продаем сейчас через более чем 30 площадок. В результате мы провели уже более 200 реально успешных аукционов. Рекорд - это 32 аукциона, которые состоялись в один день. За 2 месяца нам удалось создать публичный реестр из более 1000 объектов малой приватизации. И продать более 200 из них. Государство и общины получили за это более чем 250 млн гривен", - сообщил Нефьодов.

По его словам, во время проведения аукциона по продаже объектов малой приватизации стартовая цена растет более чем на 83%.

"Мы видим, что цены растут на 83% по отношению к стартовой цене. Среди объектов, которые мы продаем, есть определенные знаковые, которые мы продаем с требованиями к инвестору. Открытый аукцион обеспечивает реальную рыночную цену", - добавил первый замглавы МЭРТ.

По его словам, малая приватизация требовала принятия 64 подзаконных актов, которые были приняты правительством и Фондом госимущества.

"Малая приватизация требовала принятия 64 подзаконных актов, которые были приняты правительством Украины и Фондом госимущества. Буквально два дня назад праздновали первые два месяца проведения реальных торгов. Мы видим, что есть огромный спрос на объекты, начиная от заводов до сельских домов и недостроев. Есть аукционы, на которые приходят десятки потенциальных покупателей", - отметил Нефьодов.

Напомним, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив 5 октября сообщал в Раде, что государство получило 185 млн гривен от малой приватизации за 2 месяца. По его словам, было продано 150 объектов малой приватизации.

Как писало РБК-Украина ранее, Фонд госимущества в рамках малой приватизации выставил в системе ProZorroПродажи 100% уставного капитала ОАО "Новороздольское горно-химическое предприятие "Сера" стоимостью 178 млн гривен. В Минэкономики отмечали, что это самый дорогой лот в рамках малой приватизации.