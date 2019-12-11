Зеленский сократил штат Госуправделами

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сократил штат ГУД до 155 человек

Президент Владимир Зеленский сократил численность сотрудников Государственного управления делами (ГУД). Об этом говорится в указе президента.

Зеленский сократил штат ГУД до 155 человек.

"Утвердить предельную численность работников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - говорится в указе.

Добавим, что Госуправление делами было создано в 2000 году с целью уменьшения управленческих расходов, сокращения аппарата и для выполнения задач, обусловленных административной реформой. До указа Зеленского в штате Госуправделами было 165 человек.

Напомним, несколько месяцев назад Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами. Он в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года Борзов был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

До этого Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя управления.

Также президент ранее подписал указ о приватизации нескольких предприятий Государственного управления делами. В этот перечень вошли отель "Днипро", Государственное предприятие "Чайка", ГП "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".