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Зеленський скоротив штат Держуправсправами

Новини » Політика     11.12.2019 - 15:15
Зеленський скоротив штат Держуправсправами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський скоротив штат ДУС до 155 людей

Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників Державного управління справами (ДУС). Про це йдеться в указі президента.

Зеленський скоротив штат ДУС до 155 людей.

"Затвердити граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 штатних одиниць", - йдеться в указі.

Зеленський скоротив штат Держуправсправами

Додамо, що Держуправління справами було створено у 2000 році з метою зменшення управлінських витрат, скорочення апарату та на виконання завдань, зумовлених адміністративною реформою. До указу Зеленського в штаті Держуправсправами було 165 осіб.

Нагадаємо, кілька місяців тому Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами. Він в 2014 році був призначений п'ятим президентом Петром Порошенко заступником керівника Держуправління справами. У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 року Борзов був тимчасово виконуючим обов'язки керівника відомства.

До цього Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника управління.

Також президент раніше підписав указ про приватизацію кількох підприємств Державного управління справами. До цього переліку увійшли готель "Дніпро", Державне підприємство "Чайка", ДП "Центрсервіс", "Технобуд" і "Українські телекомунікаційні мережі".

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