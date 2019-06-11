ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил руководство Госуправделами

Новости » Политика    11.06.2019 - 10:52
Зеленский уволил руководство Госуправделами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика

Президент Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и его заместителя Евгения Сарнацкого. Об этом говорится в указах президента.

Добавим, что они покинули свою должность по собственному желанию. В указах президента говорится, "уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным им заявлением" и "уволить Сарнацкого Евгения Владимировича с должности заместителя руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным им заявлением".

В то же время, Зеленский назначил заместителя руководителя управления Сергея Борзова временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.

Напомним, ранее Зеленський отстранил Сергея Дмитрука от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. Также он подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №341/2019 был обнародован 31 мая.

КСУ рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады: главное Зеленский покинул зал КСУ для избежания давления на суд
Новости Украины Владимир Зеленскийувольнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь