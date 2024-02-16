Зеленський сьогодні відвідає Берлін і Париж, - Reuters

У публікації зазначається, що Берлін та Париж, вірогідно, готові укласти відповідні угоди з Києвом за прикладом Лондона раніше у січні. Разом з тим наразі деталі документів, які будуть підписані з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, поки невідомі.

Як розповідали французькі офіційні особи щодо двосторонньої угоди між Парижем і Києвом, підписання якої очікується в Єлисейському палаці в Парижі в п'ятницю ввечері, вона включала економічні та фінансові елементи і не обмежувалася військовими.

"Логіка, що стоїть за цим, полягає в підтримці України в довгостроковій перспективі, щоб змусити російську агресію провалитися", - сказав один французький чиновник, йдеться у матеріалі.

Також вказується, що Німеччина у питанні оборонної допомоги Україні наполягає як на європейських, так і на американських партнерах щодо більш суворих зобов’язань по військових поставок для Києва. Раніше також стало відомо про візит канцлера ФРН Шольца до Вашингтона, щоб посилити допомогу для потреб України.

Як заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Берлін передбачає 3,5 мільярда євро на постачання боєприпасів цього року і поставить в 3-4 рази більше в 2024 році порівняно з 2023 роком.

Також очікується, що Зеленський виступить у суботу, 17 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки. Заплановано кілька двосторонніх зустрічей на полях, у тому числі з віце-президентом США Камалою Гарріс.

Чутки про турне Зеленського столицями Західної Європи

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg повідомляв про те, що український президент Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Зокрема, він хоче відвідати Мюнхенську безпекову конференцію.

Додамо, перед тим Tagesspiegel писало про те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген тоді відмовився підтверджувати такі чутки. При цьому він зазначив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність Зеленського.

Вчора в Офісі президента України заявили, що глава держави 16 та 17 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцем та Макроном.

До слова, вчора l'Express писало про те, що президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами. Підписання документа відбудеться в п'ятницю, 16 лютого, в Єлисейському палаці.