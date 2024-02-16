Зеленский сегодня посетит Берлин и Париж, - Reuters

В публикации отмечается, что Берлин и Париж, по всей вероятности, готовы заключить соответствующие соглашения с Киевом по примеру Лондона ранее в январе. Вместе с тем сейчас детали документов, которые будут подписаны с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, пока неизвестны.

Как рассказывали французские официальные лица относительно двустороннего соглашения между Парижем и Киевом, подписание которого ожидается в Елисейском дворце в Париже в пятницу вечером, оно включало экономические и финансовые элементы и не ограничивалась военными.

"Стоящая за этим логика заключается в поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы заставить российскую агрессию провалиться", - сказал один французский чиновник, говорится в материале.

Также указывается, что Германия в вопросе оборонной помощи Украине настаивает как на европейских, так и на американских партнерах по более строгим обязательствам о военных поставок для Киева. Ранее также стало известно о визите канцлера ФРГ Шольца в Вашингтон, чтобы усилить помощь нуждам Украины.

Как заявлял министр обороны Германии Борис Писториус, Берлин предусматривает 3,5 миллиарда евро на поставку боеприпасов в этом году и поставит в 3-4 раза больше в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Также ожидается, что Зеленский выступит в субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. Запланировано несколько двусторонних встреч на полях, в том числе с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Слухи о турне Зеленского по столицам Западной Европы.

Напомним, несколько дней назад Bloomberg сообщал о том, что украинский президент Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, он хочет посетить Мюнхенскую конференцию безопасности.

Добавим, перед этим Tagesspiegel писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию на Мюнхенскую конференцию безопасности.

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген тогда отказался подтверждать такие слухи. При этом он отметил, что организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие Зеленского.

Вчера в Офисе президента Украины заявили, что глава государства 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию для переговоров с Шольцом и Макроном.

Вчера l'Express писало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами. Подписание документа состоится в пятницу, 16 февраля, в Елисейском дворце.