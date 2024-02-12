ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський може поїхати в турне столицями Західної Європи, - Bloomberg

Понеділок 12 лютого 2024 22:53
UA EN RU
Зеленський може поїхати в турне столицями Західної Європи, - Bloomberg Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Зокрема, він хоче відвідати Мюнхенську безпекову конференцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Неназвані джерела видання розповіли, що Зеленський, ймовірно, відвідає Париж та Берлін у рамках цієї поїздки.

"Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені, яка відбудеться з четверга по неділю (з 15 по 18 лютого - ред.)", - наводить Bloomberg слова співрозмовників.

Одне з джерел відзначило, що під час візитів президент, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.

При цьому, за інформацією Bloomberg, також обговорюються зустрічі в Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки.

Чутки про поїздку Зеленського до Німеччини

Нагадаємо, минулого тижня Tagesspiegel писало про те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген відмовився підтверджувати такі чутки. При цьому він зазначив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність Зеленського.

Варто зауважити, що Київ не анонсує візити президента України через безпекові причини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Франція Великобританія
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги