Зеленський сьогодні приїде до Британії, - Sky News

11:07. Зеленський зустрінеться з главою Міноборони Британії.

Також в британських ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава держави Володимиром Зеленський зустрінеться з главою Міноборони Великобританії Беном Воллесом.

Разом з тим президент також зустрінеться з керівниками оборони та безпеки Британії, щоб обговорити деталі розширеної програми навчання українських бійців.

Крім того, прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив про готовність Великобританії надати Україні зброю більшої дальності.

10:57. Зеленський виступить перед парламентом Великобританії.

Про таке повідомив у Twitter журналіст Патрік Вінтур. За його словами, після виступу Зеленського Лондон оголосить про нові санкції проти Росії.

"Перед самітом ЄС Володимир Зеленський звернеться до парламенту Великої Британії, а пізніше Британія оголосить про подальші санкції, зокрема проти тих, хто допомагав Путіну збагатитися, і компаній, які отримують прибуток від військової машини Кремля", - пише журналіст.

При цьому на Даунінг-стріт планують розширити програму підготовки українських військових.

За останні шість місяців у бойову готовність було приведено 10 000 українських бійців, а цього року Лондон підвищить кваліфікацію ще 20 000 українських солдатів.

Зокрема, йдеться про підготовку Збройних сил України до дій на морі і в повітрі - включаючи пілотів винищувачів і морських піхотинців.

Оновлено 10:52. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтвердив візит Зеленського.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами… З 2014 року Британія забезпечує важливу підготовку українських сил, дозволяючи їм захищати свою країну, захищати свій суверенітет і боротися за свою територію", - заявив Сунак.

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Зазначимо, що офіційних коментарів особисто від президента Володимира Зеленського щодо візиту в Британію, чи від його Офісу, й загалом представників української влади не було.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів Європейського союзу, який запланований на 9 й 10 лютого в Брюсселі.

Згодом видання Financial Times повідомило, що Зеленський відвідати саміт Євросоюзу в Брюсселі, але побоюється проблем, пов'язаних із безпекою.

Крім того, як писало The Guardian, в ЄС виник конфлікт через витік інформації про візит українського президента до Брюсселя.

Додамо, як раніше пояснювали в МЗС президент України може відвідати іншу країну під час російського вторгнення за двох умов: якщо цей візит має принести конкретні результати і треба буде орієнтуватись на поточну ситуацію на фронті.

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