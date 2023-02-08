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Зеленский сегодня приедет в Британию, - Sky News

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля прибудет в Великобританию. Там он намерен встретиться с премьером страны Риши Сунаком и украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский телеканал Sky News.

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Великобританию для встречи с Риши Сунаком и украинскими военными", - сообщает британский телеканал, ссылаясь на Офис премьера страны.

Отметим, что официальных комментариев лично от президента Владимира Зеленского по поводу визита в Британию, или от его Офиса, и вообще представителей украинской власти не было.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза, который запланирован на 9 и 10 февраля в Брюсселе.

Новость дополняется...

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Владимир ЗеленскийВеликобритания