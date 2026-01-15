Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години

Українська влада сьогодні, 15 січня, послабить комендантську годину. Такі нововведення діятимуть на час сильних холодів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Ситуація в енергетиці

За словами голови держави, він провів енергетичний селектор, у якому брали участь прем'єр Юлія Свириденко та ключові для рішень в умовах надзвичайної ситуації урядовці, представники обласної та міських влад Києва та області, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини.

Президент звернув увагу, що в Києві зараз надзвичайно складна ситуація. Тепер на рівні уряду виправлятимуть ті проблеми, які не виправили на рівні міста.

Для цього сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Зеленський очікує від міської влади повної співпраці.

Комендантська година

"Сьогодні будуть рішення щодо комендантської години - потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей і бізнесу були всі необхідні можливості", - зазначив Зеленський.

МВС зі свого боку забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва буде проведено окрему роботу.

Імпорт електроенергії

Голова держави наголосив, що уряд має протягом сьогоднішнього дня терміново забезпечити всі необхідні рішення, щоб спростити збільшення імпорту електроенергії як державними, так і приватними компаніями.

"Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання", - сказав він.

Також президент заявив, що він очікує сьогодні ввечері доповіді про виконання тих речей, які були визначені.

Він анонсував окрему нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим і командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком щодо захисту енергооб'єктів і додаткових запитів до партнерів щодо ППО.