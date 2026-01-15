Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа

Украинские власти сегодня, 15 января, ослабят комендантский час. Такие нововведения будут действовать на время сильных холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Ситуация в энергетике

По словам главы государства, он провел энергетический селектор, в котором участвовали премьер Юлия Свириденко и ключевые для решений в условиях чрезвычайной ситуации члены правительства, представители областной и городских властей Киева и области, Харькова, Днепропетровской области, Сумской области и Черниговской области.

Президент обратил внимание, что в Киеве сейчас чрезвычайно сложная ситуация. Теперь на уровне правительства будут исправлять те проблемы то, которые не исправили на уровне города.

Для этого сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Зеленский ожидает от городских властей полного сотрудничества.

Комендантский час

"Сегодня будут решения по комендантскому часу - нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности", - отметил Зеленский.

МВД в свою очередь обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. По Киеву будет проведена отдельная работа.

Импорт электроэнергии

Глава государства подчеркнул, что правительство должно в течение сегодняшнего дня срочно обеспечить все необходимые решения, чтобы упростить увеличение импорта электроэнергии как государственными, так и частными компаниями.

"Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования", - сказал он.

Также президент заявил, что он ожидает сегодня вечером доклады о выполнении тех вещей, которые были определены.

Он анонсировал отдельное совещание с министром обороны Михаилом Федоровым и командующим Воздушных сил Анатолием Кривоножко о защите энергообъектов и дополнительных запросах к партнерам насчет ПВО.